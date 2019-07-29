Минфин не утвердил пошение банков о создании в России реестра клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмыве денег. В таком реестре предлагают указывать причины блокировки счетов и перечень банков, которые ранее разорвали договорные отношения с "отказником".

Эти меры позволят более эффективно выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка тех, кто уже реабилитировался перед банками, считают в Национальном совете финансового рынка. По данным газеты, только в 2017 году заблокировали свыше 700 тысяч попавших под подозрение счетов, и с тех пор проблема усугубилась. Владимир Путин поручил правительству разработать механизм защиты клиентов банков от ошибочных отказов.

Тем не менее в текущей редакции подготовленный Минфином законопроект не получил поддержки у банков и профессионального сообщества.

Как пояснил замглавы НСФР Александр Наумов, внесенные поправки не могут решить проблему ошибочных отказов и в то же время – избежать появления новых схем легализации незаконных доходов. В НСФР считают необходимым полностью изменить систему информирования банков об отказниках.

Представители банковского сообщества настаивают на создании полноценного реестра отказников, где бы содержались сведения обо всех причинах блокировки счетов, а также список банков, которые отказали клиенту в обслуживании. "Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся", – подчеркнул Наумов.

По его словам, на основании этого реестра банки бы принимали решения, а "оператор добавлял к ним анализ – сколько раз отказали, была ли реабилитация". "В этом случае клиента просто можно исключить из списка, не опасаясь штрафных санкций", – отметил замглавы НСФР. Если сейчас банкам проще заблокировать операцию или счет, чтобы не оказаться под угрозой штрафа, то с появлением списка отказников риски санкций для банков снизятся, добавил он.

Банки нашли новую причину для блокировки счетов. По словам клиентов, кредитные организации начали интересоваться происхождением денег для открытия вклада, а также спрашивать, на что вкладчики тратят снятые со счета деньги. В противном случае счет или вклад грозят заблокировать.

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