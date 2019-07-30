Новости Москва Инфо

Нидерланды отказались принять данные немецкого частного детектива Йозефа Реша, подготовившего новые сведения по крушению MH17 в июле 2014 года.

Уточняется, что детектив пытался передать данные по катастрофе, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ).

Реш настаивал на публичной передаче данных, так как в его адрес поступали угрозы. Но это не устроило прокуратуру Голландии.

На сайте своей детективной фирмы Wifka Реш опубликовал открытое письмо в адрес ССГ и прокурора Фреда Вестербеке.

"В рамках наших свидетельских показаний мы затронем следующие доказательства и информацию: <...> сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и "вышек" (пунктов службы управления воздушным движением. – Прим. ред.) украинской армии и сепаратистов, телефонные переговоры украинской армии, аудиозаписи спецслужб и военных о состоявшемся 17 июля 2014 года полете (самолета) Владимира Путина (в этот день президент РФ возвращался из Бразилии в Москву. – Прим. ред.) до и после крушения (MH17. – Прим. ред.)", – говорится в письме.

Отмечается, что Реш готов раскрыть "имя информатора, которому было заплачено 15,5 миллиона в разной валюте наличными, а также "предположительно, уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей и письменные заметки спецслужб об инциденте". Детектив также заявил, что у него есть другая информация, которую он не озвучил из соображений безопасности.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними дoлжен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу подозреваемых граждан РФ, заявил российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

Ранее Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы ССГ, а ЕС призвал Рoссию "принять на себя ответственность и в полной мере сoтрудничать в прoведении расследования". Такое заявление Совет ЕС выпустил в связи с пятилетней годовщиной крушения самолета.



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