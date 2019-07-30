Здесь интересно

Напечатаны 32 большие архивные фотографии и вывешены на стены. Также установлены витрины, где более 150 уникальных архивных фотографий из фонда библиотеки ВДНХ с подписями – можно увидеть, кто сдавал фотографии в архив, кто принимал.

Она уточнила, что выставка имеет уникальный характер, поскольку все представленные фотокарточки демонстрируются впервые. Все фотографии сделаны в разное время, начиная с 1940 года до настоящего времени. Авторами шедевров стали Марк Гринберг, Наум Грановский, Михаил Трахман, Вадим Ковригин, Михаил Розанов и Максим Мармур.

"У нас много фотографий архитектуры, потому что в то время не подразумевалось, что это будет летопись, что через десятилетия будет важно, как тогда жила выставка. Но с 1950 года у нас много сюжетов, связанных с посетителями ВДНХ, с важными гостями", – поделилась она.

Экспозиция "История мечты" открывает свои двери для посетителей к 80-летию ВДНХ в павильоне "Рабочий и калхозница" 31 июля. Увидеть исторические снимки можно до 3 ноября 2019 года.

В 2019 году ВДНХ исполнится 80 лет. В честь юбилея организуют фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше".

С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет большое количество мероприятий в рамках празднования 80-летия выставки. За четыре дня на выставке выступит более 50 артистов на 20 различных площадках.

Главным событием празднования станет концерт 1 августа. Он будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи. Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре.

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