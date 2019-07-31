Автомагистраль

Крупнейший оператор наземного городского транспорта столицы – Мосгортранс – отмечает свое 61-летие. В этот день, 31 июля 1958 года, столичные автобусы, троллейбусы и трамваи были объединены в Управление пассажирского транспорта Москвы.

«Мосгортранс сегодня – это основной в Москве оператор пассажирских перевозок, который обслуживает около 800 городских маршрутов. Каждый день нашим транспортом пользуются свыше 5 миллионов жителей и гостей столицы. Обеспечивать пассажирам комфортный и безопасный проезд – большая ответственность, и мы развиваемся вместе с городом: постоянно обновляем подвижной состав, совершенствуем инфраструктуру. Поздравляю всех сотрудников нашего 30-тысячного коллектива, желаю успешной работы на благо москвичей!» – сказал генеральный директор предприятия Леонид Антонов.

В честь годовщины в музее «Московский транспорт» сегодня проходят тематические экскурсии. Гостям расскажут об истории Мосгортранса, покажут уникальные экспонаты разных лет: автобусы и троллейбусы, раритетные автомобили и специальную технику.

Напомним, в сентябре прошлого года на столичные маршруты вышел транспорт нового поколения – электробус. Автобусы на электрической тяге курсируют уже по одиннадцати маршрутам. С 2011 года на 100% обновлен парк автобусов, почти половина трамваев сегодня – новые трехсекционные составы, по маршрутам курсируют более 280 низкопольных вагонов «Витязь-Москва».

Вместе с этим в прошлом году было принято историческое решение – по поручению Мэра Москвы весь наземный транспорт начал работать без турникетов. В транспорте устанавливают валидаторы нового образца – с их помощью можно оплатить проезд банковской картой и мобильным устройством с функцией бесконтактных платежей.

Мосгортранс активно развивает пассажирские сервисы. Весь транспорт предприятия оборудован бесплатным Wi-Fi, постоянно расширяется сеть автоматов по продаже билетов. В автобусах, электробусах и трамваях работают информационные медиаэкраны, на остановках – электронные табло, которые показывают прогноз прибытия транспорта.

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