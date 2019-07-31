Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 5 августа, в 5:30 утра.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филёвской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Закрытие необходимо для реконструкции наземного участка Филёвской линии в технической зоне. Отметим, что в обычные дни пассажиры могут пользоваться всеми наземными станциями без ограничений.

В период закрытия наземного участка Филёвской линии станции «Киевская» и «Кунцевская» свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

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