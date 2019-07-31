На территории РФ 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заемщиков. В соответствии с законом существует право, позволяющее заемщику, выплачивающему ипотечный кредит в целях, не связанных с предпринимательством, потребовать у кредитора "льготный период", который может длиться до полугода, когда могут быть приостановлены или уменьшены выплаты.

Отмечается, что таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Заемщику нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор. Если человек сам не определит длительность льготного периода, то он автоматически назначается на максимальный срок – полгода.

Жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. В течение всего срока ипотечных каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.

Ограничен максимальный размер кредита, по которому можно будет претендовать на "каникулы". Он не должен превышать 15 миллионов рублей. Информация об отсутствии платежей по кредиту в течение ипотечных каникул не будет включаться в информационную часть кредитной истории заемщика.

Также с 1 августа вступает в силу указ президента РФ, в котором прописано, что граждане, реализовавшие право на "ипотечные каникулы", будут освобождены от уплаты НДФЛ, а также госпошлины за внесение изменений в записи реестра недвижимости, который составляет 200 рублей.

С 17 марта в стране вступили в силу поправки в законы об ипотеке и исполнительном производстве. В первую очередь они касаются заемщиков, которые оформили валютную ипотеку и не сумевшие ее оплатить из-за финансового кризиса 2014 года. Теперь взявшим кредит гражданам, которые проходят реструктуризацию ипотеки в рамках государственной программы помощи, не нужно платить исполнительский сбор. Согласно новому закону, приставы также обязаны прекратить производство, если кредитор получил страховую выплату по договору страхования ответственности заемщика.

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