Несчастный случай стал причиной аварийной ситуации на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки.

Если смотреть по схеме, это серая ветка метрополитена. Падение пассажира послужило поводом для приостановки движения электропоездов,

Наблюдались затруднения в движении на участке "Пражская"-"Бульвар Дмитрия Донского".

Был увеличен интервал движения поездов в обратном направлении.

Место происшествия - станция "Бульвар Дмитрия Донского". Человек погиб. Идет выяснение обстоятельств произошедшего. Усилиями сотрудников метрополитена проводится восстановление графика движения поездов.

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