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Происшествия

Аварийная ситуация произошла на Серпуховской-Тимирязевской ветке метрополитена

Фото: vk.com/nashebutovo

Аварийная ситуация произошла на Серпуховской-Тимирязевской ветке метрополитена

M24.ru 01 августа 2019г., 08:35

Из-за падения пассажира на серой линии метро произошел сбой.

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Несчастный случай стал причиной аварийной ситуации на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки.
Если смотреть по схеме, это серая ветка метрополитена. Падение пассажира послужило поводом для приостановки движения электропоездов,

Наблюдались затруднения в движении на участке "Пражская"-"Бульвар Дмитрия Донского".
Был увеличен интервал движения поездов в обратном направлении.

Место происшествия - станция "Бульвар Дмитрия Донского". Человек погиб. Идет выяснение обстоятельств произошедшего. Усилиями сотрудников метрополитена проводится восстановление графика движения поездов.

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Москва-Инфо
   