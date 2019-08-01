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Происшествия
Аварийная ситуация произошла на Серпуховской-Тимирязевской ветке метрополитена
Из-за падения пассажира на серой линии метро произошел сбой..
Несчастный случай стал причиной аварийной ситуации на
участке Серпуховско-Тимирязевской ветки.
Если смотреть по схеме, это серая ветка метрополитена. Падение пассажира послужило поводом для приостановки движения электропоездов,
Наблюдались затруднения в движении на участке
"Пражская"-"Бульвар Дмитрия Донского".
Был увеличен интервал движения поездов в обратном направлении.
Место происшествия - станция "Бульвар Дмитрия Донского". Человек погиб. Идет выяснение обстоятельств произошедшего. Усилиями сотрудников метрополитена проводится восстановление графика движения поездов..
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