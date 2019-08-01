Минкомсвязи установило сроки появления гаджетов Huawei с ОС "Аврора". Начинается реализация пилотного проекта по применению системы в устройствах компании Huawei к концу года.

В соответствии с информацией, поступившей от заместителя руководителя Минкомсвязи Михаила Мамонова, проект утвержден на самом высшем уровне вплоть до правительственного.

Никто не сомневается, что будут выпущены устройства Huawei, оснащенные ОС "Аврора" и партнеры выйдут на "пилот" до конца года.

Переговоры о дальнейшем сотрудничестве ведутся между компанией-разработчиком "Аврора" и китайским производителем с целью определить список устройств для установки ОС.

Весной этого года Google не взяла на себя ответственность за обеспечение Huawei ОС.

Специалисты предвидят сложности при создании Huawei соответствующего софта, несмотря на хорошие отзывы о системе "Аврора".

Доступ к обновлениям гаджетов будет предоставлен через девяносто дней.

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