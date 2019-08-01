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Происшествия

Мошенники задержаны в Москве

Фото: depositphotos/thisisarto

Мошенники задержаны в Москве

M24.ru 01 августа 2019г., 10:54

По подозрению в мошенничестве задержана группа аферистов, занимавшаяся подлогом в сфере автострахования.

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Полицией задержана организованная группа из пяти человек по подозрению в совершении преступлений. Банду аферистов обвиняют в нечистоплотных сделках в сфере автострахования. Сотрудники МВД охарактеризовали их действия как злоумышленные.

Деятельность их состояла в том, что ущерб при ДТП явно был завышен.

Во время подачи подложных документов в компании по автострахованию с завышением стоимости нанесенного при ДТП ущерба транспортному средству, они получали затем определенные деньги в виде возмещения от страховой компании.

Полицейские инкриминируют членам этой группы почти сто махинаций. На членов группы заведено уголовное дело.

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