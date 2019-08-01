Автомагистраль
Изменилось местоположение автобусной остановки
Мосгортранс поставил в известность пассажиров о переносе остановки "Улица Малыгина" на тридцать метров вперед..
Несколько автобусов теперь будут останавливаться на
расстоянии тридцати метров от предыдущей остановки. Остановка "Улица
Малыгина,1" установлена с учетом измененной недавно схемы маршрута движения
некоторых автобусов.
Изменения втупили в силу 31 июля.
Мосгортранс cделал заявление об этом событии и оповестил пассажиров о переносе остановки "Улица Малыгина" заранее.
Текст сообщения:"С 31 июля переносятся остановка «Улица Малыгина, 1» для автобусов №50, 176, 181, 774 по ул. Малыгина при следовании от платформы «Лось» - на 30 м вперед.
Остановка «Улица Малыгина, 1» для автобусов №185, 696, 774 по ул. Малыгина при следовании к платформе «Лось» переносится на 30 м вперед".
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.