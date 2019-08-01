Автомагистраль

Несколько автобусов теперь будут останавливаться на расстоянии тридцати метров от предыдущей остановки. Остановка "Улица Малыгина,1" установлена с учетом измененной недавно схемы маршрута движения некоторых автобусов.



Изменения втупили в силу 31 июля.



Мосгортранс cделал заявление об этом событии и оповестил пассажиров о переносе остановки "Улица Малыгина" заранее.



Текст сообщения:"С 31 июля переносятся остановка «Улица Малыгина, 1» для автобусов №50, 176, 181, 774 по ул. Малыгина при следовании от платформы «Лось» - на 30 м вперед.

Остановка «Улица Малыгина, 1» для автобусов №185, 696, 774 по ул. Малыгина при следовании к платформе «Лось» переносится на 30 м вперед".

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