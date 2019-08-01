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Автомагистраль

Изменилось местоположение автобусной остановки

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Изменилось местоположение автобусной остановки

M24.ru 01 августа 2019г., 11:20

Мосгортранс поставил в известность пассажиров о переносе остановки "Улица Малыгина" на тридцать метров вперед.

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Несколько автобусов теперь будут останавливаться на расстоянии тридцати метров от предыдущей остановки. Остановка "Улица Малыгина,1" установлена с учетом измененной недавно схемы маршрута движения некоторых автобусов.

Изменения втупили в силу 31 июля.

Мосгортранс cделал заявление об этом событии и оповестил пассажиров о переносе остановки "Улица Малыгина" заранее.

Текст сообщения:"С 31 июля переносятся остановка «Улица Малыгина, 1» для автобусов №50, 176, 181, 774 по ул. Малыгина при следовании от платформы «Лось» - на 30 м вперед.
Остановка «Улица Малыгина, 1» для автобусов №185, 696, 774 по ул. Малыгина при следовании к платформе «Лось» переносится на 30 м вперед".

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