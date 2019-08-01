Будем здоровы

Медицинские работники обнаружили дополнительные свойства черного и зеленого чая. Доступность чая для каждого русского гражданина в обиходной жизни делает это открытие бесценным. При его употреблении не только случается ингибирование диабетической катаракты, но и понижается содержание сахара в крови.

«Чай может быть простым, недорогим средством предотвращения или замедления развития диабета у человека, который также предотвращает и различные осложнения», - рассказали специалисты. По их словам, для людей с диабетом нет продуктов, которые они не могли бы съесть, но некоторые из них все-таки должны быть ограничены, дабы не оказать ненужного эффекта на уровень сахара в крови. И все же определенные продукты и напитки, которые могут положительно повлиять на здоровье.

Это чай, томатный сок и комбуча (чайный гриб). Как заявляют ученые, томатный сок эффективно понижает кровяное давление и холестерин у людей с риском сердечных заболеваний. Такие данные были получены в ходе эксперимента, длившемся одного года. В нем приняли участие почти 500 человек, которые выпивали столько томатного сока в день, сколько им хотелось.

В итоге артериальное давление снизилось в среднем на 3% у 94 участников, а уровень холестерина, который становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний, опустился на 3,3% у 125 участников. Кроме того, из-за способности томатов замедлять агрегацию (процесс склеивания тромбоцитов друг с другом), кровь становится более жидкой. Напомним, что при сахарном диабете бывают осложнения в работе сердца и сосудов.

Говоря о комбучи, то этот напиток богат пробиотиками, играющими важную роль в поддержании здоровья кишечника. Так, девять исследований доказали, что употребление пробиотиков оказывает умеренное влияние на высокое кровяное давление. Более сильные эффекты были отмечены, когда участники употребляли несколько видов пробиотических бактерий в течение восьми недель. Что касается других ферментированных продуктов, врачи называют полезными для диабетиков натуральный йогурт, кимчи, мисо и темпе.

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