Будем здоровы

Существует самое полене для здоровья мороженое. Эксперты РАН выяснили плюсы и минусы холодной сладости.

У мороженого есть свои плюсы и минусы, как полезные, так и вредные свойства, заявила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян.

По ее словам, холодный десерт часто содержит вредные добавки, а его употребление может стать настоящей зависимостью. При этом самым полезным считается фруктовое мороженое, поскольку оно, зачастую, содержит натуральные ингредиенты и минимальное количество ароматизаторов и прочих пищевых добавок.

Григорьян отметила, что при покупке нужно смотреть на состав десерта: в нем должны быть сливки, сливочное масло, сахар и фруктовый сок. А вот растительные жиры, которые встречаются в дешевом мороженом, могут нанести вред организму, так как способны повышать уровень холестерина.

Ну и, наконец, частое употребление мороженого может привести к набору лишнего веса.

Ранее исследователи заявляли, что следует отдавать предпочтение натуральному мороженному – содержащему как можно меньшее число различных добавок. По мнению медиков, без вреда для здоровья такое мороженое можно употреблять 2–3 раза в неделю по 100 грамм.

Употребление мороженного благотворно скажется на здоровье зубов и поможет укрепить кости. Кроме того, оно содержит калий, магний и витамины группы В, которые полезны для сердечно-сосудистой системы.

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