Здесь интересно

На территории центра городской культуры "Правда" 10 августа пройдет фестиваль "Панки в городе".

На новой вместительной площадке площадью две тысячи квадратных метров расположится сцена, вип-трибуны и фудкорт.

В этом году фестиваль соберет на сцене самых ярких представителей старой панк-школы и самых заметных героев нового поколения панк-рока.

В мероприятии примут участие "Порнофильмы", НАИВ, "Тараканы!", F.P.G, "План Ломоносова", "Последние танки в Париже", "Смех", "Операция Пластилин", ЙОРШ.

Вести фестиваль будет журналист Юрий Дудь. Мероприятия будет проходить с 15:00 и до поздней ночи.

В 2006 году, отгремев в Москве десять раз, легендарные "Панки в городе". 11 лет спустя они вновь вернулись.

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