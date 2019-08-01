версия для печати
Здесь интересно
10 августа начнется фестиваль для панкеров.
На территории центра городской культуры "Правда" 10 августа пройдет фестиваль "Панки в городе".
На новой вместительной площадке площадью две тысячи квадратных метров расположится сцена, вип-трибуны и фудкорт.
В этом году фестиваль соберет на сцене самых ярких представителей старой панк-школы и самых заметных героев нового поколения панк-рока.
В мероприятии примут участие "Порнофильмы", НАИВ, "Тараканы!", F.P.G, "План Ломоносова", "Последние танки в Париже", "Смех", "Операция Пластилин", ЙОРШ.
Вести фестиваль будет журналист Юрий Дудь. Мероприятия будет проходить с 15:00 и до поздней ночи.
В 2006 году, отгремев в Москве десять раз, легендарные "Панки в городе". 11 лет спустя они вновь вернулись..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.