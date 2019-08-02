Руководитель офиса Владимира Зеленского подал заявление с просьбой об увольнении. Представитель президента Украины Андрей Богдан приступил к должностным обязанностям 21 мая, после службы адвокатом и советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.

Решение связано с ультиматумом со стороны США. Штаты не согласовывали встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, пока Богдан остается главой офиса президента. Согласно сведениям источника, в преддверии выборов администрация президента США не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским.

Богдан на брифинге утверждал, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко сохранил свой пост. Глава киевской администрации потребовал у Национального антикоррупционного бюро Украины завести уголовное дело. Кличко заявил, что не уполномочивал никого на подобные переговоры, а озвученная Богданом информация свидетельствует об уголовных преступлениях.

Офис президента Украины просит кабмин уволить Кличко. В нескольких украинских СМИ появились данные о том, что он стал фигурантом уголовного дела из-за земельных махинаций. Сам политик эти данные опровергает, а обвинения называет "раздутой чушью".

.