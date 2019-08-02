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Персона
Состоялась встреча Владимира Путина с Дмитрием Рогозиным
Перспективы развития робототехники и полет робота "Федора" они обсудили с большим интересом..
Руководитель "Роскосмоса" подробно описал на встрече России
замыслы ученых, которые создавали проект полета робота на Международную
космическую станцию.
Владимир Путин с интересом выслушал информацию о модели антропоморфного робота.
Именно этому экземпляру, представляющему образец российской
робототехники предстоит помогать экипажу МКС.
Разработка проекта осуществлялась по заданию Фонда перспективных исследований.
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