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Персона

Состоялась встреча Владимира Путина с Дмитрием Рогозиным

Фото: www.kremlin.ru

Состоялась встреча Владимира Путина с Дмитрием Рогозиным

M24.ru 02 августа 2019г., 08:43

Перспективы развития робототехники и полет робота "Федора" они обсудили с большим интересом.

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Руководитель "Роскосмоса" подробно описал на встрече России замыслы ученых, которые создавали проект полета робота на Международную космическую станцию.

Владимир Путин с интересом выслушал информацию о модели антропоморфного робота.

Именно этому экземпляру, представляющему образец российской робототехники предстоит помогать экипажу МКС.

Разработка проекта осуществлялась по заданию Фонда перспективных исследований.

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