Руководитель "Роскосмоса" подробно описал на встрече России замыслы ученых, которые создавали проект полета робота на Международную космическую станцию.



Владимир Путин с интересом выслушал информацию о модели антропоморфного робота.

Именно этому экземпляру, представляющему образец российской робототехники предстоит помогать экипажу МКС.



Разработка проекта осуществлялась по заданию Фонда перспективных исследований.

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