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Путешествие

Туристов ждут неприятности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туристов ждут неприятности

M24.ru 02 августа 2019г., 08:57

Около сорока рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах.

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Опять задержка рейса! Приблизительно сорок рейсов были отложены или были отменены в аэропортах Москвы. В соответствии с информации службы "Яндекс.Расписания" перенесен рейс во аэропорте Внуково.

График вылетов уже нарушен. Cтоличные аэропорты работают нестабильно.

Шереметьевский аэропорт задержал одиннадцать рейсов, а в Домодедово отменено девятнадцать рейсов.

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