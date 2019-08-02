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Путешествие
Туристов ждут неприятности
Около сорока рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах..
Опять задержка рейса! Приблизительно сорок рейсов были отложены или были отменены в аэропортах Москвы. В соответствии с информации службы "Яндекс.Расписания" перенесен рейс во аэропорте Внуково.
График вылетов уже нарушен. Cтоличные аэропорты работают нестабильно.
Шереметьевский аэропорт задержал одиннадцать рейсов, а в Домодедово отменено девятнадцать рейсов.
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