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Московская жизнь

Изменения произошли в расписании МЖД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Изменения произошли в расписании МЖД

M24.ru 02 августа 2019г., 09:12

Пассажиры МЖД должны подготовиться к изменениям в графике движения поездов Рижского направления.

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С предупреждением об изменениях в графике движения поездов обратились к пассажирам сотрудники МЖД. Расписание электричек на 2-4 августа изменено на Рижском направлении.

Представители ЦППК подробно информируют. что в эти дни на перегоне Павшино – Тушино будут проходить путевые работы.

Отменены некоторые пригородные поезда, ряд электричек проследует по укороченному маршруту. Также скорректирован режим остановок и время отправления и прибытия.

Несколько рейсов не будут останавливаться на станциях "Трикотажная", "Гражданская", "Ленинградская", "Покровское-Стрешнево". В связи с этим на участке Волоколамск-Шаховская будут курсировать компенсационные автобусы.

Расписание экспрессов между Москвой и Калугой изменится в августе в связи с работами на перегоне Ерденево – Суходрев.

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