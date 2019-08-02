С предупреждением об изменениях в графике движения поездов обратились к пассажирам сотрудники МЖД. Расписание электричек на 2-4 августа изменено на Рижском направлении.

Представители ЦППК подробно информируют. что в эти дни на перегоне Павшино – Тушино будут проходить путевые работы.

Отменены некоторые пригородные поезда, ряд электричек проследует по укороченному маршруту. Также скорректирован режим остановок и время отправления и прибытия.

Несколько рейсов не будут останавливаться на станциях "Трикотажная", "Гражданская", "Ленинградская", "Покровское-Стрешнево". В связи с этим на участке Волоколамск-Шаховская будут курсировать компенсационные автобусы.

Расписание экспрессов между Москвой и Калугой изменится в августе в связи с работами на перегоне Ерденево – Суходрев.

.