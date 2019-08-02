Будем здоровы
Лучше горькая правда. Бойтесь, москвичи!
Увеличилось количество вызовов специалистов по дезинфекции в Москве..
Паника не нужна. Нужно только смириться с мыслью, что по Москве ползут тропические постельные клопы. Их появление зафиксировали в Москве. Повысилось резко количество вызовов дезинфекторов.
Паразиты быстро вырабатывают устойчивость к ядам. На появление клопов, в частности, указывают укусы на теле после сна.
Указывается, что редкие крупные особи достигают размера спичечной головки. В то же время насекомые появляются не только в антисанитарных условиях.
Для заражения целого дома достаточно попадания клопов хотя бы в одну квартиру. Далее они могут передвигаться по трубам, полостям в стенах и под обоями.
Биолог московского центра дезинфекции Роман Хряпин заявил, что популяция постельных клопов действительно выросла в европейской части страны.
"Активно распространяется в городах России тропический постельный клоп, которого в прежние времена у нас никогда не было", – сказал специалист BFM.ru.
Оо также отметил, что основной ареал этого вида — страны с тропическим и субтропическим климатом: Юго-Восточная Азия, страны Африки.
Дезинфектор посоветовал чаще менять постельное белье, а в
случае обнаружения клопов незамедлительно вызывать специалистов.
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