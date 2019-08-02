Московская сцена
Идет подготовка к фестивалю "PROдвижения"
Талантливые артисты смогут испытать свои силы и имеют шанс на фестивальных подмостках получить известность..
Открыт прием заявок на отборочный тур крупнейшего фестиваля молодежной музыки «PROдвижение». Этот городской проект, организованный Культурным центром «Вдохновение» при поддержке Департамента культуры Москвы, пройдет уже в третий раз – и предоставит молодым исполнителям альтернативной музыки возможность выступить на лучших городских площадках в День города 7-8 сентября 2019 года.
Как сообщила пресс-служба Культурного центра «Вдохновение», фестиваль «PROдвижение» приглашает к участию молодых артистов со всей страны. С 15 июля по 11 августа им предстоит пройти заочный и очный этапы отборочного тура, а победители – 6 коллективов – получат уникальную возможность выступить на одной площадке с легендарными отечественными рок-группами и популярными исполнителями.
«Это один из немногих в Москве проектов, который дает возможность никому не известным молодым артистам прогреметь на всю столицу и получить поддержку экспертов российской музыкальной индустрии – наших постоянных партнеров. Ведь они не только выступают в качестве экспертной комиссии на отборочном этапе, но и внимательно следят за судьбой наших участников в дальнейшем, помогают им развивать свои таланты и искать жанровую нишу», – рассказала Екатерина Кочанова, начальник организационно-постановочного отдела КЦ «Вдохновение».
В течение года молодые коллективы принимают участие в мастер-классах и встречах с заслуженными мастерами отечественного музыкального бизнеса, участвуют в интервью для радио и интернет-СМИ. Помимо выступления в День города, для финалистов подготовлен и специальный приз – бесплатная профессиональная запись в звукозаписывающей студии «Ханой» культурного центра «Вдохновение»..
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