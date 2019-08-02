Московская сцена

Открыт прием заявок на отборочный тур крупнейшего фестиваля молодежной музыки «PROдвижение». Этот городской проект, организованный Культурным центром «Вдохновение» при поддержке Департамента культуры Москвы, пройдет уже в третий раз – и предоставит молодым исполнителям альтернативной музыки возможность выступить на лучших городских площадках в День города 7-8 сентября 2019 года.

Как сообщила пресс-служба Культурного центра «Вдохновение», фестиваль «PROдвижение» приглашает к участию молодых артистов со всей страны. С 15 июля по 11 августа им предстоит пройти заочный и очный этапы отборочного тура, а победители – 6 коллективов – получат уникальную возможность выступить на одной площадке с легендарными отечественными рок-группами и популярными исполнителями.

«Это один из немногих в Москве проектов, который дает возможность никому не известным молодым артистам прогреметь на всю столицу и получить поддержку экспертов российской музыкальной индустрии – наших постоянных партнеров. Ведь они не только выступают в качестве экспертной комиссии на отборочном этапе, но и внимательно следят за судьбой наших участников в дальнейшем, помогают им развивать свои таланты и искать жанровую нишу», – рассказала Екатерина Кочанова, начальник организационно-постановочного отдела КЦ «Вдохновение».

В течение года молодые коллективы принимают участие в мастер-классах и встречах с заслуженными мастерами отечественного музыкального бизнеса, участвуют в интервью для радио и интернет-СМИ. Помимо выступления в День города, для финалистов подготовлен и специальный приз – бесплатная профессиональная запись в звукозаписывающей студии «Ханой» культурного центра «Вдохновение».

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