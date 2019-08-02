Здесь интересно

День памяти Виктора Цоя будет отмечен в 2019 году воплощением проекта КАРО.Арт. Вниманию зрителей будет представлен эксклюзивный прокат отреставрированной версии фильма Рашида Нугманова "Игла" в день памяти Виктора Цоя.

Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре. 15 августа в столичном киноцентре «Октябрь» фильм представит режиссер Рашид Нугманов В этот день исполнится 29 лет со дня гибели легендарного лидера группы «Кино».

Премьера «Иглы» состоялась в сентябре 1988 года. Главные роли в фильме исполнили рок-музыканты — Виктор Цой и Пётр Мамонов. Картина стала лидером советского проката, а Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года.

Песни и инструментальные композиции специально для фильма были записаны группой «Кино» на киностудии «Мосфильм» в 1988 году - аранжировки и звучание песен несколько отличаются от альбомных изданий. Тогда же, помимо песен, звучащих в фильме, музыкантами были записаны «Невеселая песня» и «Следи за собой», которые в саундтрек не вошли. Песни и инструментальные композиции, записанные «Кино» для фильма (за исключением «Бошетунмай») вошли в сборник «Кино в кино», выпущенный CD-лейблом Moroz Records в 2002 году. В компиляцию вошла и инструментальная композиция «Дина», не попавшая в саму картину. Песня «Звезда по имени Солнце» написана Виктором Цоем во время съемок фильма.

Начало: 20.00

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