Автомагистраль

20 августа изменится схема движения на западе: проезд вдоль д. 25к1 к д. 25к.2 по Ломоносовскому проспекту станет односторонним.

Ширина этого проезда составляет 9,2 метра, что не позволяет организовать парковку по обеим сторонам при наличии двустороннего движения.

Благодаря изменению схемы движения удастся решить проблему встречного разъезда, сохранив для жителей парковочные места.

Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

.