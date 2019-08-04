"Да, Вилли ушел", – сказал сын музыканта Антон Токарев. По словам пиар-директора исполнителя, информация о дате прощания и похоронах артиста появится позже.

Лев Лавренов заявил, что в Москве могут увековечить память Вилли Токарева.

Зампредседателя столичной комиссии по монументальному искусству выразил поддержку жеающим увековечить память о Вилли Токареве, а как именно – памятная табличка или что-то другое – будут обсуждать в комиссии.

Вилли Токарев – советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.

Родился в 1934 году на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР (сейчас Республика Адыгея России). Среднее музыкальное образование он получил в Ленинграде, окончив музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса.

Во время учебы работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели, позднее – в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой.

В 1974 году эмигрировал в США. В 1979 году вышла первая пластинка "А жизнь – она всегда прекрасна". В 1989 году Токарев прилетел в СССР с концертами. В 1990-е он переехал в Москву, где открыл свою студию звукозаписи.

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