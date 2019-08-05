Московская сцена

Первый фестиваль современного искусства EverArt Weekend пройдет в Москве с 9 по 11 августа по инициативе художников, кураторов и галеристов. В мероприятии примет участие около 30 выставочных залов и музеев города.

EverArt Weekend станет ежегодным и будет направлен на обсуждение самых актуальных проблем. В этом году его решили посвятить утилизации отходов и осмысленному потреблению.

На площадках фестиваля представят десять тысяч картин и фотографий – работы 300 художников. Кроме того, пять арт-объектов на тему переработки мусора установят в "Аптекарском огороде", парке "Зарядье" и в товариществе "Рябовская мануфактура".

В рамках фестиваля у горожан появится шанс побывать в студиях художников. Так, 9 августа с 17:00 до 18:30 их приглашают посетить "замок" художницы и скульптора Александры Ивлевой, которая известна как Weld Queen, или "королева сварки".

10 августа с 12:30 до 14:00 в галерейном кластере Cube состоится лекция "Искусство и бренды" магистра современного искусства Люси Виноград. Она расскажет о рынке современного искусства и посоветует, с чего начать собственную арт-коллекцию. На лекции также можно будет узнать, как продать невидимую картину.

А 11 августа с 18:00 до 19:30 резиденты открытых студий арт-кластера "Винзавод" проведут экскурсию, поделятся впечатлениями от любимых местах и рассказами о своих проектах. Участие в экскурсии можно будет совместить с посещением одной из шести выставок на "Винзаводе".

В конце июля в ЦВЗ "Манеж" открылась выставка "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы". На ней представлены работы более десяти направлений современного искусства. Посетителей ждут ежедневные лекции, мастер-классы, практические занятия, показы и обсуждения, создание этюдов, экспериментальная лаборатория. Все желающие могут пообщаться с художниками, кураторами и преподавателями творческих вузов и студий. Выставка продлится до 25 августа.

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