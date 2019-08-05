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Московская жизнь

Открывается форум международного уровня 'Такси'

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Открывается форум международного уровня "Такси"

Информационный Центр Правительства Москвы 05 августа 2019г., 13:56

В Москве пройдет 8-9 августа VII Международный евразийский форум.

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Руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил об организации VII Международного евразийского форума «Такси».
Он пройдет в Москве 8-9 августа.
Его участниками станут представители органов власти, крупнейших агрегаторов и таксомоторных сообществ.

«На форуме обсудят вопросы регулирования рынка, внедрения инновационных технологий и безопасности. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать сервис, чтобы поездки были быстрыми, комфортными и безопасными, - поэтому поднимать эти темы очень важно», - рассказал Максим Ликсутов.

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