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Московская жизнь
Открывается форум международного уровня "Такси"
В Москве пройдет 8-9 августа VII Международный евразийский форум..
Руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил
об организации VII Международного евразийского форума «Такси».
Он пройдет в Москве 8-9 августа.
Его участниками станут представители органов власти, крупнейших агрегаторов и таксомоторных сообществ.
«На форуме обсудят вопросы регулирования рынка, внедрения инновационных технологий и безопасности. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать сервис, чтобы поездки были быстрыми, комфортными и безопасными, - поэтому поднимать эти темы очень важно», - рассказал Максим Ликсутов..
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