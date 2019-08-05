Сырьевой рынок в этом месяце будет «очень чувствителен к вербальным интервенциям», особенно к таким, как это было в первый августовский день.

Такое мнение высказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Президент США Дональд Трамп анонсировал с 1 сентября новые 10%-ные пошлины в отношении импортных китайских товаров суммой в $300 млрд, и это „уронило“ нефтяные котировки сразу на 7%».

«Цепочка влияния выстраивается следующим образом: Китай получает новые пошлины и вынужден будет снижать собственное производство из-за падения новых заказов, сокращая одновременно и закупку ресурсов, нефти в том числе. На это и реагируют сырьевые цены. Масштаб влияния данного фактора огромен, и несколько дней рынки капитала будут оставаться под впечатлением.

По ее словам, «на таком фоне фундаментальные факторы „бычьего“ характера в виде сокращения запасов „черного золота“ в США и снижения степени загруженности НПЗ несколько теряют актуальность, но чуть позже тоже способны оказать влияние на рыночное поведение». Впрочем, полагает аналитик, сильный доллар США «на текущий момент серьезно ограничивает потенциал роста цены на нефть».

В целом, прогнозирует эксперт, «в августе баррель (нефти эталонной марки) Brent может оставаться в тех же проторгованных рамках $62-64, но этот сценарий не исключает размаха волатильности в пределах $60-66».

Добавим, что утром в понедельник цены на «черное золото» эталонных марок снижались на заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на китайские товары. Так, по состоянию на 8:12 мск октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели $0,72 до $61,17 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,63 до $55,03 за баррель.

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