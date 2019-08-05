Автомагистраль
Продолжается строительство многоуровневого паркинга в районе ММЦД
Архитекторы выполняют распоряжение об использовании пустующего пространства под эстакадами и мостами для паркинга..
Под эстакадой Третьего транспортного кольца в районе ММЦД «Москва-Сити» сделают многоуровневый паркинг.
В первом блоке будет 336 машино-мест. ОБ этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
«На первом этапе паркинг будет рассчитан на 336 машино-мест, позже его вместимость увеличится. Это хороший пример того, как можно и нужно использовать пустующие пространства под эстакадами и мостами. И, кстати, далеко не первый в Москве, например, успешно функционирует небольшой скейт-парк под эстакадой рядом с метро «Парк культуры». Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что на территории делового центра «Москва-Сити» начнется строительство нового небоскреба, в связи с чем возрастет и потребность в парковочных местах», - пояснил Сергей Кузнецов.
Паркинг будет иметь три наземных этажа и один подземный. В отделке фасадов решено использовать панели из оцинкованного металла, выкрашенные в белый, светло-серый и красный оттенки. Въезды на парковку запроектированы с улицы Тестовская..
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