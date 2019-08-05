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Автомагистраль

Департамент транспорта Москвы запустит два маршрута к парку 'Остров Мечты'

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Департамент транспорта Москвы запустит два маршрута к парку "Остров Мечты"

Информационный Центр Правительства Москвы 05 августа 2019г., 14:15

Обеспечение пассажиров бесплатным транспортом во время поездки в парк "Остров Мечты" ставит своей целью правительство Москвы.

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Городские власти запустят два новых автобусных маршрута для постетителей парка «Остров Мечты».

Автобусы будут курсировать от станции метро «Кожуховска» и станции МЦК «ЗИЛ» до парка развлечений. При этом в рейс будут выходить автомашины с повышенной вместимостью. Вся техника находится в эксплуатации ГУП «Мосгортранс».

Как отметили в пресс-службе департамента, от станции метро планируется вывести на маршрут 12 автобусов, от МЦК- 10. Интервал движения составит 5 минут.

«Посетители смогут быстро добраться до парка: время в пути от «Кожуховской» составит 18 минут, а от станции «ЗИЛ» − 15 минут. На линии выпустят новые автобусы большой вместимости, чтобы в парк было удобно приезжать на городском транспорте», − рассказали в пресс-службе.

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