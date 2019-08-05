версия для печати

Мода/Шоппинг

С каждым может случиться!

С каждым может случиться!

www.topnews.ru 05 августа 2019г., 16:00

Маленькое фиаско для певицы и большое удовольствие для зрителей.

.

4 августа состоялся долгожданный концерт известной певицы в Москве. Он закончился неприятным инцидентом, который произошел с певицей во время выступления.

Курьез произошел с популярной американской певицей Дженнифер Лопес, во время выступления звезды. Впервые за семь лет она выступила в российской столице, где представила программу It's my party.

Несмотря на то, что температура воздуха в этот вечер в Москве поднялась всего до +8 градусов Цельсия, 50-летняя знаменитость не изменила своим открытым сексуальным нарядам.

Тем не менее, после одной из смен костюмов произошел конфуз. Когда Лопес вышла к зрителям в белых трусах, лифчике и штанах на подтяжках, наряд разошелся по швам прямо под грудью поп-дивы.

Однако Дженнифер решила не придавать ситуации никакого значения  продолжила выступление.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Мода/Шоппинг»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   