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Мода/Шоппинг

Не стареть!

Фото: © Фрагмент обложки журнала Vogue

Не стареть!

ИА «РОСБАЛТ» 05 августа 2019г., 16:08

Клаудия Шиффер показала тело образцового содержания.

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Не настолько хороша женщина, насколько интересно в каком возрасте она наконец разденется. Этот саркастический юмор давно циркулирует около подиумов. Клаудия Шиффер хороша. 48-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер разделась для фотосессии. Она появится на обложке модного журнала Vogue.

Шиффер позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону бикини —туфлями. На другом фото модель держит черный пиджак, который скрывает ее ягодицы. Шиффер является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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