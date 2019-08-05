Мода/Шоппинг

Не настолько хороша женщина, насколько интересно в каком возрасте она наконец разденется. Этот саркастический юмор давно циркулирует около подиумов. Клаудия Шиффер хороша. 48-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер разделась для фотосессии. Она появится на обложке модного журнала Vogue.

Шиффер позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону бикини —туфлями. На другом фото модель держит черный пиджак, который скрывает ее ягодицы. Шиффер является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.



.