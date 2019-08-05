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Мода/Шоппинг
Не стареть!
Клаудия Шиффер показала тело образцового содержания..
Не настолько хороша женщина, насколько интересно в каком возрасте она наконец разденется. Этот саркастический юмор давно циркулирует около подиумов. Клаудия Шиффер хороша. 48-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер разделась для фотосессии. Она появится на обложке модного журнала Vogue.
Шиффер позирует без одежды, прикрыв грудь клатчем, а зону
бикини —туфлями. На другом фото модель держит черный пиджак, который скрывает
ее ягодицы. Шиффер является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на
обложках журналов. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.
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