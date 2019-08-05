Путешествие

В кабмине утвердили положение о госнадзоре за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма.

Надзор будет осуществляться как с помощью мероприятий без взаимодействия с бизнесом, так и путем внеплановых проверок.

Предполагается, среди прочего, наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма информации в интернете и СМИ. Запланирован также анализ информации о деятельности туроператоров, которая предоставляется в соответствии действующим законодательством.

Отдельным пунктом в постановлении прописано отсутствие плановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в том числе с использованием индикаторов риска, которые Минэкономразвития должно утвердить в скором времени.

Осенью прошлого года Минэкономразвития передали функции по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма. Министерство теперь координирует реализацию приоритетных направлений туристской деятельности в России и контролирует деятельность туроператоров.

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