Образование/Карьера

Шахматы могут стать обязательным предметом в российских школах с 1 сентября. Игровые уроки шахмат уже протестировали в Москве и Ханты-Мансийске. Специалисты Минпросвещения признали их успешными.

Как подчеркнули в министерстве, учебники и программы преподавания нового школьного предмета уже разработаны. Сейчас в регионах ведут подготовку педагогов по шахматам.

По мнению экспертов, знаменитая интеллектуальная игра хорошо развивает логику и математические способности. Это поможет школьникам в освоении точных наук, считают педагоги. Предполагается, что в школьную программу включат один урок шахмат в неделю. Однако при желании ученики смогут записаться на дополнительные занятия и в секции. В Минпросвещения также уверены, что шахматы помогут отвлечь детей от компьютерных игр.

20 и 21 июля на ВДНХ отметили Международный день шахмат. Для гостей провели бесплатные уроки и мастер-классы. Посетители выставки также могли поиграть в большие шахматы у шахматного клуба, образовательного комплекса "Техноград" и летнего кинотеатра-лектория.

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