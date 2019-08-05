Готовим вкусно

Положительными свойствами морепродуктов считаются снижение уровня холестирина в крови и регулирование обмена веществ. Диетолог Московского центра косметологии и красоты Елена Соломатина расказала, какие морепродукты помогают похудеть и приносят пользу организму.

По ее словам, морские гребешки богаты тиаминами, ускоряющими обмен веществ. В морских улитках содержится магний, помогающий бороться со стрессовыми ситуациями.

Также эксперт рассказала, что правильно приготовленные осьминоги пополнят организм микроэлементами, йодом, минеральными солями и витаминами группы В. Соломатина рассказала, что включение в рацион ламинарии поможет восстановить обмен веществ, а также снижает уровень холестерина в крови,

Кроме того, диетолог рекомендовала худеющим употреблять в пищу раков. Их мясо практически не содержит жира и является богатейшим источником белка. Врач отметила, что этот продукт является эталонным образцом диетических продуктов.

К слову, морепродукты считаются достаточно полезным диетическим продуктом. Врачи зачастую рекомендуют добавлять их в рацион, чтобы насытить организм необходимыми витаминами и микроэлементами

.