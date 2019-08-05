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Происшествия

Учебный корпус ФСБ был эвакуирован

Фото: academy.fsb.ru

Учебный корпус ФСБ был эвакуирован

M24.ru 05 августа 2019г., 17:44

Кроткое замыкание в кабеле привело к эвакуации академии ФСБ.

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В столице эвакуировали сотрудников и посетителей учебного корпуса Академии ФСБ на Мичуринском проспекте.

Причина инцидента – тление кабеля.

"Произошло короткое замыкание в электроподстанции с последующим тлением электрокабеля. Из подстанции идет дым", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах.

Подстанцию обесточили. Обстоятельства ЧП уточняются.

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