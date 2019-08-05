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Происшествия
Учебный корпус ФСБ был эвакуирован
Кроткое замыкание в кабеле привело к эвакуации академии ФСБ..
В столице эвакуировали сотрудников и посетителей учебного корпуса Академии ФСБ на Мичуринском проспекте.
Причина инцидента – тление кабеля.
"Произошло короткое замыкание в электроподстанции с последующим тлением электрокабеля. Из подстанции идет дым", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах.
Подстанцию обесточили. Обстоятельства ЧП уточняются..
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