Владимир Путин прокомментировал прекращение Соединенными Штатами действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В заявлении президента России говорится отом, что действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения.

Владимир Путин обратил внимание на то, что существует необходимость повторно взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог "без двусмысленностей и по существу" – только это, по словам российского лидера, позволит избежать хаоса, "в котором нет никаких правил, ограничений и законов".

Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия не будет первой размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если аналогичные шаги не предпримет американская сторона.

2 августа российский МИД сообщил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года. Власти США сослались на якобы имеющие место нарушения со стороны России. В Совфеде выразили мнение о том, что на решение Трампа повлиял его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. При этом главе государства предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия Договора.

Соглашение между СССР и США было подписано в 1987 году. Страны договорились об уничтожении комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.

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