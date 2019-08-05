Происшествия

Бывший в розыске поисковой группы мужчина был найден спустя восемь дней после исчезновения в подмосковном лесу грибником.

28 июля в дежурную службу "Система-112" обратился житель поселка Осаново-Дубовое в городском округе Шатура. Мужчина сообщил, что его брат пошел гулять в лес и не вернулся. "Поиски осложнялись тем, что заблудившийся страдает потерей памяти и плохо ориентируется в пространстве", – отметили сотрудники "Мособлпожспаса".

Спасательная операция продолжалась восемь дней. В ней принимали участие сотрудники полиции и лесничества, волонтеры отряда "Лиза-Алерт". Однако их поиски не дали желаемого результата.

"Случайно обнаружил потерявшегося мужчину другой местный житель, отправившийся за грибами", – рассказали в пресс-службе. Грибник "оперативно связался со спасателями и отвел их к потерявшемуся", уточнили сотрудники "Мособлпожспаса", добавив, что, проведя несколько дней в лесу, мужчина был обезвожен и сильно истощен. Спасатели оказали ему первую помощь, а затем на носилках вынесли из леса и передали врачам.

Спасатели обнаружили мужчину, потерявшегося в лесу в городском округе Ступино. Поиски увенчались успехом еще до наступления сумерек, Спасатель поисково-спасательного отряда № 16 Дмитрий Широков напомнил о правилах безопасности в лесу. Заблудиться может любой человек, вне зависимости от возраста, знания леса и уровня подготовки.

Как напомнил специалист, поход в лес должен начинаться с экипировки: одежда должна быть чуть теплее, чем требуется по погоде. Также следует надевать на прогулку в лес яркую одежду, которую спасателям легче заметить. Широков подчеркнул, что заметить человека в темной одежде, а тем более в камуфляже, на фоне зелени очень сложно. Также с собой в лес обязательно нужно взять заряженный мобильный телефон.

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