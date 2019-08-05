Cпорт
22-25 августа состоится турнир по хоккею
Параллельно с кубком проводится образовательная программа для болельщиков..
Дворц спорта "Мегаспорт" стал местом проведения кубка мэра по хоккею в Москве с 22 по 25 августа. Турнир пройдет при участии клубов столичного региона – ЦСКА, "Динамо", "Спартака", а также подмосковного "Витязя".
Для участников соревнований – по сути, это последняя возможность проверить себя в контрольных матчах накануне сезона КХЛ. Команды сыграют друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества баллов.
Кубок мэра Москвы по хоккею проводится с 2008 года. Пять раз
победителями турнира становились "Динамо" /2008, 2012, 2014, 2016, 2018 гг/ и
четыре раза – ЦСКА /2010, 2011, 2013, 2017 гг/.
Особенностью турнира в этом году станет образовательная программа для болельщиков.
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