Рябчики имеют колокольчатую форму цветков в верхней части цветоложа. Листья узкие, цветы свисающие. Свойство, которое объединяет разные виды растения, все остальные особенности индивидуальны.

Есть рябчики неприхотливые, которые просто и легко выращивать на просторах садово-дачного участка. К ним относится Р.шахматный.

Р.Грей (F.grayana) требует защиты альпийской горки.

Высота растения различается и определяет условия размещения. Cтебель Р.персидского имеет высоту 1-1,2 м, а для мелкой альпийской горки

лучше высаживать Р.многоцветковый (F.pluriflora).



В дренаж при слегка затененном освещении высаживают Р.шахматные и Р.императорские экземпляры. Кстати они наиболее часто встречаются в числе садовых растений.



Осторожность необходимо соблюдать при высаживании или пересадке этих растений, нельзя допустить повреждений и пересушивания луковицы.



Лучше всего примешивать в почву посадочной ямки небольшое количество крупнозернистого песка, луковицу советуют укладывать боком,

засыпают ее слегка песком и оставшуюся часть наполняют почвой.





Рябчик шахматный 'Alba'





Рябчик императорский 'Marima Lutea'

Рябчик Михайловского

ВИДЫ:



E.meleagris хорошо высаживать на альпийской горке, на переднем плане бордюра или в ландшафтных посадках. На стебле высотой 30 см бывает по 1-2 поникающих колокольчаых цветка длиной около 4 см.



Обычная окраска цветка — шахматная, есть чисто-белые сорта ('Alba, Aphrodite'). F.imperialis — более эффектное растение. На верхушке толстого стебля высотой 60-90 см образуется соцветие поникающих чашевидных цветков длиной 5 см желтой ('Maxima Lutea'), оранжевой ( Aurora') или красной ('Rubra') окраски. Это растение с необычной формы соцветием, характерным ароматом и мутовками коротких зеленых листьев способно украсить травянистый бордюр или миксбордер. Столь же эффектно выглядит F.persica: с верхушек высоких зеленых стеблей свисают пурпурные колокольчатые цветки. С другой стороны, Р.Михайловского (F.michaiIowskyi), с пурпурными с желтым краем цветками, достигает всего 15 см в высоту. Красив также Р.остролепестковый (F.acmopetala), со стеблем высотой 45 см и цветками в пурпурную и желтую полоску.

МЕСТО И ПОЧВА: Любая хорошо дренированная почва и легкая полутень.

ПОСАДКА: Высаживают в сентябре-ноябре на глубину: низкорослые рябчики — 12 см; высокорослые разновидности — 20 см. Расстояние между

растениями: низкорослые рябчики — 15 см; высокорослые — 45 см. Высота растения 15-120 см.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Делением гнезд луковиц раз в 4 года.

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