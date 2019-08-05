Личный бюджет

В двадцатикратном размере увеличилась средняя заработная плата россиян за двадцать лет и достигла тридцати тысяч рублей. Проведено статистическое исследование, которое основано на данных по средней заработной плате сотрудников крупных компаний за год.

Наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой – на легкую промышленность. Как указывают аналитики, в России наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат.

Эксперты проанализировали 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране. Оказалось, что заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12 процентов сотрудников.

В первую очередь такие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство". В тройку лидеров входит финансовая отрасль.

На относительно высокие зарплаты могут при определенных условиях рассчитывать сотрудники, занятые, в отрасли "IT, связь и массовые коммуникации" и в отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Менее 15 тысяч рублей в месяц получают более 20 процентов работников четырех отраслей российской экономики, в том числе образования и туризма. Аутсайдером оказалась отрасль "Легкая промышленность".

Ранее Росстат заявил, что большинство россиян получают 23,5 тысячи рублей в месяц. Это чаще всего встречающийся показатель заработка в стране за апрель 2019 года. Указывается, что он отражает и реальный доход граждан.

.