НКЦКИ ФСБ имеет теперь полное право на проявление инициативы в вопросах полной блокировки сайтов-нарушителей. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ может обжаловать доменное имя. Структура ФСБ перешла в разряд организаций Координационного центра доменов ".ru" и ".рф", обладающих нужным уровнем компетенции.

Теперь он может жаловаться регистраторам доменов на сайты, нарушающие закон, и требовать, чтобы те прекратили делегирование доменных имен, закрыв тем самым доступ к интернет-ресурсу. Как уточнил директор КЦ Андрей Воробьев, сотрудники НКЦКИ будут вести поиск фишинговых ресурсов и источников вредоносного ПО. Им также поручат отслеживать активность бот-сетей и других атак с использованием российских доменов.

Многолетний опыт координационного центра по компьютерным инцидентам "позволит сделать российское доменное пространство еще более безопасным". НКЦКИ учредили осенью прошлого года по приказу директора ФСБ Александра Бортникова.

Специалисты центра занимаются предупреждением киберпреступлений и борьбой с ними. Росмолодежь получила право принимать решения о блокировке сайтов. По инициативе организации будут ограничивать доступ к сайтам с информацией, которая побуждает детей к совершению опасных для жизни действий. Росмолодежь вошла в список ведомств, принимающих решения, на основании которых Роскомнадзор вносит сайты в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

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