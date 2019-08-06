Правительством Москвы запланирована сдача в эксплуатацию почти восьмидесяти станций метрополитена в конце 2027 года.

По информации, которую озвучил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства к 2024 году завершится строительство 135 километров линий метро и 55 станций.

Марат Хуснуллин отметил особенно перспективу строительства к 2027 году включительно дополнительных двадцати трех станции и около пятидесяти километров путей.

В документации по строительству Стройкомплекса предполагается увеличение длины линий столичной подземки вдвое до конца 2023 года.

Станции метро в пешей доспуности получат 90% москвичей.

3 августа Марат Хуснуллин рассказал, что станцию "Суворовская" Кольцевой линии планируют достроить к 2023 году. "Самый главный вопрос – как организовать пересадку на глубине 60 метров", – пояснил заммэра, добавив, что эксперты уже разработали оптимальное техническое решение.

Ранее глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев отмечал, что до конца года завершатся работы по строительству шести новых станций метро. По его словам, речь идет о станциях "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии, а также об участке БКЛ между "Авиамоторной" до "Лефортово".

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