Московская сцена

5 августа на 82-м году жизни скончался композитор и основатель ВИА «Пламя» Сергей Березин.

Песни народного артиста РФ, заслуженного артиста РСФСР исполняли Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Валентина Толкунова, Анне Вески, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и многие другие.

В 1975 году, выйдя из ансамбля Юрия Маликова «Самоцветы», Сергей Владимирович создал новую группу «Пламя». Из-под пера композитора выходили и становились популярными такие песни, как «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень», «Снег кружится» и др. Дисков коллектива «Пламя» было продано около 25 миллионов.

«С прискорбием вынуждены принять новость о том, что не стало композитора, первого художественного руководителя ВИА «Пламя» Сергея Березина, - обратилась со страниц в социальных сетях нынешний руководитель ВИА «Пламя» Юлия Ариничева. - Этот талантливый человек – автор наших самых популярных и любимых композиций: «Снег кружится», «Саратов на Волге», «Когда мужчины говорят»… Именно он стоял у истоков создания ансамбля. Это невосполнимая потеря для всего музыкального мира и для нас лично. Приносим свои соболезнования семье Сергея Владимировича, его друзьям и близким».

.