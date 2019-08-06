Здесь интересно

Будущих участников «Индюшат 2019» прослушали в Питере и Москве. На минувшей неделе отборочные прослушивания фестиваля молодых групп «Индюшата 2019» прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

В питерском «Грибоедове» выступили: AUNT TABBY, WHATEVERS, «Бохошик», BarRokka, «Наитие», «Посторонние», «Спутник Циолковского», «Лифт на Луну», Cachalot и «Пустяки». На сцену Мумий Тролль Music Bar вышли: Electric Blow, «Испанский стыд», «Драгс Фанни», FARBA KINGDOM, LEDENEV, Володимѣръ, «Тачка», «Сестра», FOILAR и «Молодые Люди Пройдёмте».

Оценивало музыкантов профессиональное жюри во главе с идеологом фестиваля Александр Кушниром. Экспертами выступили: Александр Юрасов (креативный продюсер «Квартирника у Маргулиса», автор проекта «Я остаюсь» памяти Анатолия Крупнова), Анастасия Мордвинова («Сеанс», «Собака.ру»), Анастасия Карелина (музыкальное издательство «Рэй Рекордс»), Олег Грабко («Бомба-Питер»), Григорий Залежнев (Junkyard Storytellaz), Кирилл Рейн («Фонтанка.ру», арт-директор FISH FABRIQUE), Вячеслав Петров (музыкальный редактор Питер FM), Эм Калинин («Аффинаж»), Мария Никитина (Первый канал), Наталья Малахова («Московский комсомолец»), Вячеслав Суриков («Эксперт»), Ирина Сидоровская (Magnetophone Music Agency, Unlock Cafe), Надежда Бойчевски (ONErpm), Пётр Сидоров («Музторг»), Валерий Мифодовский (продюсер, издатель, спикер, ассоциированный партнер Trout & Partners Russia), Владимир Кальян («Кальян FM»), Ольга Калашникова (Радио Mediametrics), Екатерина Кочанова (Департамент культуры), Евгений Сафронов (InterMedia), Вадим Пономарев (NEWSmuz.com), поэт Александр Елин и др.

В августе и сентябре полуфинальные отборы пройдут в Крыму и на Дальнем Востоке. Финал «Индюшат» состоится осенью в одном из знаковых московских клубов.

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