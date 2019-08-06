Образование/Карьера

Арсенал библиотечных изданий "Московской электронной школы" дает доступ читателям к 12 тысячам интерактивных приложений, 25 электронным учебникам ведущих издательств, 121 электронным учебным пособиям.

Благодаря этому школьники во время каникул могут не только повторить грамматику, но и получить дополнительные знания по русскому языку.

Учащиеся начальной школы и среднего звена могут по тестам подготовиться к всероссийским проверочным работам. Интерактивные задания по лексике и синтаксису полезны для старшеклассников.

Для закрепления пройденного материала можно сыграть в игру – аналог программы "Кто хочет стать миллионером", говорится на портале мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что МЭШ подготовила летнюю программу для детей. Получить новые знаниям школьникам помогут специальные приложения. В разделе "Опасно. Безопасно" дети в игровой форме могут вспомнить правила дорожного движения и поведения на улице. С помощью викторин, игр и кроссвордов можно узнать больше о Древней Греции. Также приложения расскажут об истории Московского Кремля и вкладе ученых в развитие географии.

Самым популярным уроком библиотеки МЭШ за 2018/2019 учебный год стал "России о Москве – городе, где рождается завтра", который создал учитель информатики из школы № 1034 Ильдар Хусаинов. Второе место занял урок по литературному чтению для учеников первых – четвертых классов по произведению Самуила Маршака "Чего боялся Петя?". Сценарий урока по английскому языку учительницы школы № 1861 "Загорье" Екатерины Иваничевой занял третье место.

"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. "МЭШ" также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок.

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