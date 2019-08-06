Личный бюджет

Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок.

Свое обращение его представители направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина рассказала, что сейчас чиновники сталкиваются с дополнительными расходами сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни госслужащих.

Сегодня за каждый день пребывания в служебной командировке сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов выплачивают сто рублей. Сотрудники же частных компаний получают по 700–800 рублей.

По словам председателя профсоюза работников госучреждений Николая Водянова, в Якутии на 100 рублей можно купить только бутылку воды. "Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе", – считает он.

Также чиновники имеют право получить компенсацию расходов для аренды жилья в командировке, максимальный размер которой – 550 рублей в сутки. При отсутствии подтверждающих документов они могут рассчитывать всего на 12 рублей.

При этом транспортные расходы возмещаются чиновникам без оговорок. Хотя документ предусматривает, что, например, летать на самолетах они должны только эконом-классом.

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