Московская сцена

10 августа при поддержке Digital October на «Стрелке» выступит Коннан Моккасин. Постоянно перемещающийся между Лондоном, Лос-Анджелесом и Токио новозеландский музыкант Коннан Моккасин стоит в одном ряду с Ariel Pink (оба издаются на лейбле Mexican Summer), записывается с Шарлоттой Генсбур, Джеймсом Блейком и Девом Хайнсом (Blood Orange), ездит в туры с Radiohead и выступает на фестивалях по всему миру: от Primavera Sound в Барселоне до Marfa Myths в техасской пустыне.

Его третий альбом Jassbusters, вышедший осенью прошлого года, заслужил, как и все предыдущие релизы, самые высокие оценки критиков.

В эту субботу Коннан Моккасин впервые приедет в Москву, чтобы представить на «Стрелке» новую лайв-программу. Локальную поддержку новозеландскому музыканту окажет Петр Чинават со своей группой «Ветерок».

Открывать вечер будет автор паблика о современной независимой музыке My Pet Spider Артём Грислис, а закрывать — резиденты Клуба «Отдых» Андрей Жилин, Денис Рябов и Сергей Булдаков.

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