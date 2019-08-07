Образование/Карьера
Cемейные семинары для гармонизации отношений пройдут в августе
Правительство Москвы занялось созданием для родителей семинаров в центре "Моя карьера"..
Перед началом обучения в новом году родители школьников используют возможность посетить семинары в центре "Моя карьера".
По мнению психологов это станет одним из способов создания в жизни учащегося в учебном году комфортной обстановки.
Ирина Швец убеждена, что такие мероприятия способствуют возникновению гармонии родителей и детей. Директор центра "Моя карьера" понимает, что методики работы помогают преодолеть барьер при попытке активной адаптации ребенка в социальной среде.
Cуществует возможность повышения внутренней мотивации ребенка к занятости и активному контакту со сверстниками.
Бесплатные семинары перед началом сентября используют каждый повод напомнить родителям об адаптации ребенка в детском саду, как подготовить к новому этапу всю семью.
14 августа – на семинаре "Первый раз в первый класс" специалисты научат москвичей лучше понимать и учитывать индивидуальные особенности ребенка, его характер, навыки общения со сверстниками.
Семинары будут бесплатными. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться заранее.
Ранее педагог-психолог Анастасия Кузнецова рекомендовала с
августа налаживать режим школьников перед началом учебного года. Она
посоветовала постепенно смещать время утреннего подъема и отхода ко сну к
школьной норме, чтобы ребенок мог без проблем подниматься около 8 утра.
Специалист также считает, что надо чередовать интеллектуальную и физическую
деятельность, проводить много времени на свежем воздухе, чтобы как следует
подготовиться к дальнейшей нагрузке в школе. Кроме того, отметила психолог,
лучше заранее позаботиться о покупке школьного костюма, физкультурной формы,
интересных аксессуаров, чтобы создать позитивный настрой.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.