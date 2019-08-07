Образование/Карьера

Перед началом обучения в новом году родители школьников используют возможность посетить семинары в центре "Моя карьера".

По мнению психологов это станет одним из способов создания в жизни учащегося в учебном году комфортной обстановки.

Ирина Швец убеждена, что такие мероприятия способствуют возникновению гармонии родителей и детей. Директор центра "Моя карьера" понимает, что методики работы помогают преодолеть барьер при попытке активной адаптации ребенка в социальной среде.

Cуществует возможность повышения внутренней мотивации ребенка к занятости и активному контакту со сверстниками.

Бесплатные семинары перед началом сентября используют каждый повод напомнить родителям об адаптации ребенка в детском саду, как подготовить к новому этапу всю семью.

14 августа – на семинаре "Первый раз в первый класс" специалисты научат москвичей лучше понимать и учитывать индивидуальные особенности ребенка, его характер, навыки общения со сверстниками.

Семинары будут бесплатными. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться заранее.

Ранее педагог-психолог Анастасия Кузнецова рекомендовала с августа налаживать режим школьников перед началом учебного года. Она посоветовала постепенно смещать время утреннего подъема и отхода ко сну к школьной норме, чтобы ребенок мог без проблем подниматься около 8 утра. Специалист также считает, что надо чередовать интеллектуальную и физическую деятельность, проводить много времени на свежем воздухе, чтобы как следует подготовиться к дальнейшей нагрузке в школе. Кроме того, отметила психолог, лучше заранее позаботиться о покупке школьного костюма, физкультурной формы, интересных аксессуаров, чтобы создать позитивный настрой.



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