Новости Москва Инфо

Метеоритный поток Персеид на пике можно увидеть 12 и 13 августа в ночном небе Москвы.

"Персеиды выглядят как белые светящиеся струйки, которые как будто "расчерчивают" ночное небо. Время свечения метеоров обычно длится несколько секунд. Пик метеорного потока можно наблюдать с 23:00 до 00:00. В этом году в небе будет видно до 100 метеоров в час ", – сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По словам экспертов, этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений наряду с апрельскими Лиридами и декабрьскими Геминидами. Свое название явление получило от созвездия Персея. Визуально на уровне именно этого скопления находится источник потока. Метеоры образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц.

Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной.

Для наблюдения активного потока не требуется сложной подготовки и аппаратуры: метеоры видны невооруженным глазом. Нужно смотреть в небо не менее 15 минут подряд. Метеоры следуют неравномерно, даже на пике активности можно за пять-десять минут ничего не увидеть, а потом будет несколько метеоров за одну минуту.

Активность Персеид непостоянна. Обычно метеорный поток относительно удален от орбиты Земли. Периодическое сближение кометных следов с Землей сопровождается повышением активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004, 2009, 2016 годах. Следующие всплески активности потока должны состояться в 2028 году.

В 2019 году жителей планеты ожидает еще несколько интересных астрономических явлений. 24 августа жители столицы смогут наблюдать соединение Венеры и Марса – они окажутся рядом на маленьком участке небесной сферы, диск Луны мог бы закрыть их обоих. А 11 ноября произойдет транзит Меркурия по диску Солнца. Жители европейской части России смогут рассмотреть начало и середину этого явления.

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