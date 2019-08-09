Московская сцена

«Нервы», «Банд’Эрос» и Максим Свобода поздравят Страну FM с днем рождения,

15 августа в клубе IZI MOSCOW состоится вечеринка #ТУСАПАТИСЕЙШН, посвященная трехлетию телерадиокомпании Страна FM. Поздравить придут: «Нервы», Максим Свобода, Лигалайз, «Банд’Эрос», Андрей Гризли, Илья Киреев, Егор Сесарев, Тося Чайкина, Ellina R, Сола Монова, Настасья, Sattva Project, Дэн Погребняк, Паша Руденко, Imperia Music Band и другие музыканты.

Страна FM — первый и единственный в России музыкальный информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в FM диапазоне. Его можно смотреть по телевизору (ТРИКОЛОР, 742 кнопка), онлайн, в приложении или слушать по радио 89,9 FM (Москва), 102,0 FM (Санкт Петербург) и в других городах.

Гости телерадиокомпании играют и поют вживую — это всегда абсолютный live, который идет в прямом эфире. Искренние эмоции, интересные интервью, неповторимый юмор и лучшая музыка.

Начало: 19.00

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