Доступна новая версия «Помощника Москвы», разработанная с учетом пожеланий пользователей и рекомендаций Постановления Верховного Суда РФ №20 от 25 июня 2019. Сам программно-аппаратный комплекс был создан в 2016 году в рамках поручения Президента Российской Федерации и уже несколько лет успешно помогает москвичам бороться с нарушениями ПДД.

В новой версии процесс фиксации нарушений по-прежнему происходит без влияния человека, но теперь «Помощник Москвы» еще более автоматизирован: переходы между этапами фиксаций управляются таймерами, и переход от распознавания номера автомобиля к фотографии, а потом к съемке видео происходит автоматически без касания экрана пользователем.

Теперь «Помощник Москвы» на основе геолокации и заранее размеченных зон на карте сам определяет, какие виды нарушений можно зафиксировать в конкретном месте. Кроме того, фиксация нарушения начинается только в том случае, если камера находится в стационарном положении, и автомобиль нарушителя попадает в поле ее обзора.

Новая версия прошла дополнительную сертификацию Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС»), Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Были обновлены все необходимые сертификаты, свидетельства и методики, подтверждающие работу специального мобильного приложения в автоматическом режиме, в том числе проведена поверка средства измерения устройства синхронизации частоты и времени Метроном, что позволяет считать работу «Помощника Москвы» законной и полностью соответствующей всем требованиям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

После первого обновления с помощью «Помощника Москвы» можно будет фиксировать нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», стоянку транспортных средств на газонах, а также неоплату парковки. Фиксации других видов нарушений находятся в проработке и скоро станут доступны.

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