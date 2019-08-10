Здесь интересно

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Пикник в субботу
17 августа в "Сокольниках" пройдет Пикник проекта "Чистая Уверенность".
17 августа в парке «Сокольники» пройдет субботний Пикник.
Это наше второе мероприятие, но в новом формате. Центром мероприятия станет
лекторий, где выступят практикующие врачи: психолог, дерматолог и диетолог.
Гостям расскажут о важных механизмах работы человеческого тела и восприятия.
Вместе с ними на мастер-классе стилист расскажет, как незначительными деталями
образа придать себе уверенности.
Помимо лекций гостей Пикника ждут разнообразные развлечения – мастер-класс по оригами, возможность отправить открытку в любую точку мира и фотографии на память.
Пикник проекта «Чистая Уверенность» пройдет 17 августа с 13:00 до 20:00 в парке «Сокольники» на Кинополяне
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